Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дюбуа: Усик потратил много сил, чтобы победить Фьюри, со мной он будет выглядеть старым

Дюбуа: Усик потратил много сил, чтобы победить Фьюри, со мной он будет выглядеть старым
Комментарии

Чемпион IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Сейчас я живу, как монах — ем, сплю и тренируюсь. Именно так боксеры и становятся великими. Я оттачиваю свои навыки, и я буду готов сорвать пояса с Усика. Думаю, карьера Усика на исходе. Он потратил много сил ради побед над Фьюри, поэтому в бою со мной он будет выглядеть старым», — приводит слова Дюбуа пресс-служба Queensberry Promotions.

Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.

Материалы по теме
Усик прекратил сотрудничество с промоутером перед реваншем с Дюбуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android