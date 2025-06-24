Дюбуа: Усик потратил много сил, чтобы победить Фьюри, со мной он будет выглядеть старым

Чемпион IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Сейчас я живу, как монах — ем, сплю и тренируюсь. Именно так боксеры и становятся великими. Я оттачиваю свои навыки, и я буду готов сорвать пояса с Усика. Думаю, карьера Усика на исходе. Он потратил много сил ради побед над Фьюри, поэтому в бою со мной он будет выглядеть старым», — приводит слова Дюбуа пресс-служба Queensberry Promotions.

Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.