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Инсайдер: Бахрам Муртазалиев может подраться в шоу Канело — Кроуфорд, есть соперник

Инсайдер: Бахрам Муртазалиев может подраться в шоу Канело — Кроуфорд, есть соперник
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Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев может выступить в рамках боксёрского вечера, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает обозреватель Лэнс Пагмайр.

«Чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев ведёт переговоры о поединке с третьим номером англичанином Джошем Келли. Бой может состояться на турнире Канело – Кроуфорд 14 сентября», — написал Пагмайр в социальных сетях.

Бахраму Муртазалиеву 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в апреле стал чемпионом мира. В своём последнем бою в октябре Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде австралийского экс-чемпиона Тима Цзю.

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