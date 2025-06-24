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Шейн Мозли дал прогноз на бой Канело – Кроуфорд

Шейн Мозли дал прогноз на бой Канело – Кроуфорд
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли высказался о поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Канело слишком большой для Кроуфорда. Если бы Кроуфорд бегал, как остальные, то у него был бы хороший шанс. Но он боец, и это может стать проблемой. Он боец и хочет боя. Он умеет двигаться, но это не в его стиле. Он встанет и будет драться.

Кроуфорд был великолепным бойцом в 64 и 67 кг. В 70 кг он был просто хорош. Однако сейчас речь идет о 76 кг», — сказал Мозли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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