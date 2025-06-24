Боец MMA Ахьядов*, планировавший теракт в Москве, признан вменяемым

Российский боец ММА Ламберд Ахьядов*, обвиняемый в попытке теракта в Москве, по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым, сообщает «РИА Новости Спорт».

Отметим, что экспертиза была повторной, поскольку в деле имелись два противоречащие друг другу заключения, согласно одному из которых Ахьядов* был признан невменяемым.

Напомним, 31 декабря 2022 года на инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на Москворецкой набережной в районе парка «Зарядье» было совершено нападение. Мужчине было нанесено 16 ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

1 января Ахьядов* был задержан. Позднее следствие переквалифицировало убийство как теракт. По версии обвинения, преступник планировал завладеть табельным оружием с целью устроить стрельбу, но перепутал сотрудника МАДИ с полицейским, из-за чего не смог реализовать план.

* — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента