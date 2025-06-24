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Топурия оценил шансы Пимблетта в потенциальном бою с Гэтжи

Топурия оценил шансы Пимблетта в потенциальном бою с Гэтжи
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Экс-чемпион UFC Илия Топурия высказался о потенциальном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Я большой поклонник Джастина, я получаю удовольствие от просмотра его боёв. Он пропускает много ударов и наносит много ударов. Хотя считаю, что Пэдди легко победит», – сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи одолел в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева. Пимблетт на UFC 314 в апреле победил техническим нокаутом американского экс-претендента Майкла Чендлера.

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