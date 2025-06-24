Сехудо отреагировал на завершение карьеры Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал новость о завершении карьеры звёздным соотечественником Джоном Джонсом.

«Сколько раз он защищал пояс, 17? Такое число… Он стал чемпионом мира в двух дивизионах, полутяжёлом и тяжёлом. Джон Джонс может делать всё, что захочет. И тот факт, что он захотел уйти в 37 лет… Люди понимают, когда приходит время отступить.

Джон сделал всё, он прошёл два, если не три поколения бойцов. Думаю, людям пора отдать ему должное», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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