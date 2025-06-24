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Сен-Пьер вспомнил, как Дана Уайт обманул его, пытаясь организовать ему бой с Хабибом

Сен-Пьер вспомнил, как Дана Уайт обманул его, пытаясь организовать ему бой с Хабибом
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Бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер вспомнил, как президент UFC Дана Уайт обманул его, пытаясь организовать ему бой с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«После того как Хабиб завершил свою карьеру, Дана позвонил мне и спросил, заинтересован ли я в поединке с ним. Это показалось мне странным. Я ответил ему, что мне нужно подумать. Затем у меня был разговор с Али Абдель-Азизом. Он заверил меня, что слова Даны — это неправда.

Когда я и моя сторона впервые обратилась к матчмейкерам UFC с предложением организовать бой с Хабибом, нам ответили отказом. Однако через несколько месяцев после того, как Хабиб объявил о завершении карьеры, Дана снова попытался сделать этот бой, чтобы вернуть нас из отставки. Я бы принял бой, если бы Хабиб дал согласие. У меня не было бы выбора», — приводит слова Сен-Пьера журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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