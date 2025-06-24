Дана Уайт раскрыл, когда UFC планирует организовать Аспиналлу первую защиту титула

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что по их плану следующий бой 32-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла состоится, скорее всего, в ноябре текущего года на номерном турнире промоушена в Нью-Йорке.

«Да, мы стремились к тому, чтобы поставить Аспиналла в кард на турнире в Нью-Йорке. Нам необходимо определиться с тем, какие поединки должны пройти в конце этого года. Аспиналл проведёт следующий бой где-то в этот период, да», — приводит слова Уайта портал MMA Insight.

Ранее бразилец Жаилтон Алмейда заявил, что должен стать следующим соперником Аспиналла.