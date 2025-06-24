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Стала известна причина прекращения сотрудничества Усика со своим многолетним промоутером

Стала известна причина прекращения сотрудничества Усика со своим многолетним промоутером
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Сергей Лапин, представляющий интересы бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённого Александра Усика, прокомментировал решение своего подопечного прекратить сотрудничество с промоутером Александром Красюком.

«Это естественный этап, через него прошли многие топовые боксёры – Мейвезер, де ла Хойя, Пакьяо, Альварес. Усик просто достиг момента, когда пришло время строить что-то своё.

У Александра профессиональная команда, которая давно взяла на себя ключевые направления. Решение разорвать отношения с Красюком было продуманным, без каких-либо конфликтов. Каждый для себя решил, что идёт своим путём», – приводит слова Лапина портал talkSPORT.

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