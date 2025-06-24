«Миссия выполнена». Иржи Прохазка сообщил, что закончил университет

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сообщил, что закончил университет имени Масарика в городе Брно по программе «Безопасность и стратегические исследования».

«Миссия выполнена. Шаг за шагом пройти дорогу 1000 миль. Теперь можно думать о следующем шаге», – подписал фото Прохазка, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Прохазки

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

В профессиональном рекорде Прохазка имеет 31 победу, из которых 30 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.