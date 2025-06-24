Легендарный Роберто Дюран назвал величайшего боксёра в истории. Это не Мохаммед Али

73-летний бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а также член Международного зала боксёрской славы панамец Роберто Дюран назвал величайшего боксёра в истории.

«Шугар Рэй Робинсон, он лучший!» — приводит слова Дюрана портал SecondsOut.

Робинсон выступал в лёгкой, первой полусредней, полусредней, первой средней, средней, второй средней и полутяжёлой весовых категориях.

Его профессиональная карьера длилась 25 лет — с 1940 по 1965 год. За это время Робинсон провёл 200 боёв. В своём рекорде он имеет 173 победы, из которых 108 были одержаны досрочно, 19 поражений, шесть боёв были признаны ничьей, а два поединка — несостоявшимися.