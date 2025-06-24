Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не собираюсь бегать». Топурия будет готов дать Махачеву шанс подраться с ним за титул

«Не собираюсь бегать». Топурия будет готов дать Махачеву шанс подраться с ним за титул
Комментарии

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, что будет готов дать шанс лидеру рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянину Исламу Махачеву подраться с ним за титул в лёгком весе.

«Не собираюсь бегать от кого-либо. Так что если Махачев захочет подраться за титул, я буду готов защищать свой титул. Ислам может прийти и сразиться за пояс со мной. Или я мог бы перейти в полусредний вес и подраться там за пояс с ним», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Live
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android