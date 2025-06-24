«Не собираюсь бегать». Топурия будет готов дать Махачеву шанс подраться с ним за титул

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, что будет готов дать шанс лидеру рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянину Исламу Махачеву подраться с ним за титул в лёгком весе.

«Не собираюсь бегать от кого-либо. Так что если Махачев захочет подраться за титул, я буду готов защищать свой титул. Ислам может прийти и сразиться за пояс со мной. Или я мог бы перейти в полусредний вес и подраться там за пояс с ним», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).