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Менеджер Махачева отреагировал на слова Топурии о возможном переходе в полусредний вес

Менеджер Махачева отреагировал на слова Топурии о возможном переходе в полусредний вес
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Ризван Магомедов, являющийся менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, прокомментировал слова 28-летнего бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии. Ранее тот допустил, что может подняться в полусредний вес ради боя с российским атлетом.

«Никак абсолютно не реагируем на это. Он просто много болтает, пытался к себе внимание привлечь. Но мы же не первый день в этом спорте. Подняться в полусредний вес? Ерунда. Он же такой, малюсенький. Он не сможет этого сделать», — приводит слова Магомедова портал «Матч ТВ».

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