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Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму за 26 дней до боя с Холлоуэем

Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму за 26 дней до боя с Холлоуэем
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму за 26 дней до третьего поединка с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Фото: Из личного архива Порье

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

Отметим также, что Порье и Холлоуэй бились дважды — в 2012 и 2019 годах. В каждом поединке победу одерживал Бриллиант.

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