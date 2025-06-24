Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму за 26 дней до боя с Холлоуэем
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму за 26 дней до третьего поединка с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
Фото: Из личного архива Порье
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.
Отметим также, что Порье и Холлоуэй бились дважды — в 2012 и 2019 годах. В каждом поединке победу одерживал Бриллиант.
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