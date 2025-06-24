Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму за 26 дней до боя с Холлоуэем

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму за 26 дней до третьего поединка с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.

Фото: Из личного архива Порье

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

Отметим также, что Порье и Холлоуэй бились дважды — в 2012 и 2019 годах. В каждом поединке победу одерживал Бриллиант.