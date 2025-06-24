Илия Топурия сообщил, когда принял решение о переходе в лёгкий вес
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, что принял решение о переходе в лёгкий вес ещё до поединка с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, который прошёл 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308.
UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй
«Еще до боя [с Максом] я был уверен, что покину дивизион. У меня был разговор с семьёй и командой на этот счёт. Тогда сказал им, что это сгонка веса последняя. После поединка с Холлоуэем я уйду в лёгкий вес», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.
Ранее менеджер Махачева отреагировал на слова Топурии о возможном переходе в полусредний вес.
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