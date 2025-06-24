Джон Джонс ответил на слухи, что он завершил карьеру из-за нового уголовного дела

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, легендарный американец Джон Джонс впервые прокомментировал слухи, что он завершил карьеру бойца смешанных единоборств в связи с предъявленными ему уголовными обвинениями в оставлении места ДТП.

«Помните, что даже СМИ могут ошибаться, не имея всех фактов. Не верьте всему, что читаете онлайн», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.