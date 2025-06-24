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Предоставлена обновлённая информация о состоянии экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена

Предоставлена обновлённая информация о состоянии экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена
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Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен сегодня, 24 июня, находился в сознании и пытался узнать результаты турнира по реслингу, однако он по-прежнему не может говорить. Об этом сообщил его давний друг, а таже тренер Пэт Минео на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Также, по его информации, инфекции в организме Аскрена взяты под контроль. Теперь, чтобы Бен окончательно пошёл на поправку, осталось найти донора для трансплантации лёгких.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим.

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