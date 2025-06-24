В UFC показали пояс для победителя нового реалити-шоу среди грэпплеров и джитсеров

Пресс-служба североамериканского промоушена UFC продемонстрировала чемпионский пояс, который, как предполагается, получит победитель нового реалити-шоу UFC BJJ: Road to the Title.

Фото: https://x.com/ufcbjj

Фото: https://x.com/ufcbjj

Фото: https://x.com/ufcbjj

Фото: https://x.com/ufcbjj

Концепция шоу строится на конкуренции двух титулованных тренеров по бразильскому джиу-джитсу — Майка Мусумечи и Перрисона Габриэля. Их схватка должна произойти в финале. Каждый специалист получает к себе в подчинение восемь бойцов из лёгкой и полусредней весовой категории. Затем представители команд сходятся в схватках друг с другом по правилам грэпплинга в формате Гран-при.

Эпизоды шоу транслируются на официальном YouTube-канале UFC.