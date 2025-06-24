Джастин Гэтжи однозначно обозначил, с кем планирует подраться в следующем бою

Бывший обладатель временного титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи сообщил, что планирует подраться в следующем поединке с победителем боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я жду победителя в поединке между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой. Вот с кем мне хотелось бы подраться в следующем бою. Моим оппонентом должен быть чемпион», — приводит слова Гэтжи аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).