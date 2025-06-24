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Павлович показал, как работает над борьбой с Гуськовым в преддверии поединка в Шанхае

Павлович показал, как работает над борьбой с Гуськовым в преддверии поединка в Шанхае
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Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович показал, как работает над совершенствованием своих борцовских навыков вместе с 13-м номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе, представляющим Узбекистан, Богданом Гуськовым в преддверии поединка с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Их бой состоится 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night.

Напомним, Сергей в последнем поединке, который прошёл 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250, разделил октагон с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского атлета единогласным решением судей. Для Павловича эта победа стала первой с апреля 2023 года. До этого он шёл на серии из двух поражений от Тома Аспиналла и Александра Волкова.

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