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«Пойду ва-банк». Топурия рассказал, как быстро финиширует Оливейру на UFC 317

«Пойду ва-банк». Топурия рассказал, как быстро финиширует Оливейру на UFC 317
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия рассказал, в течение скольких минут планирует финишировать бразильца Чарльза Оливейру. Их поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«С первых секунд поединка он почувствует мою скорость и мощь. Чарльз попытается перевести бой в партер. Но всё закончится слишком быстро, поскольку я планирую прикончить его в первые две-три минуты.

Чарльз добился уникальных достижений в ММА. Я уважаю его как бойца. И как человек Оливейра кажется хорошим парнем. Но мы собираемся драться. Поэтому я пойду ва-банк. Просто будьте осторожны!» — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

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