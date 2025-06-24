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Андрей Орловский дал прогноз на бой Топурия — Оливейра

Андрей Орловский дал прогноз на бой Топурия — Оливейра
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46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мнением насчёт предстоящего поединка за звание чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Хотелось бы, и я думаю, что выиграет Топурия, 100%. И кажется, что бой пройдёт в стойке. Если каким-то образом Оливейра переведёт его в партер, то Илия будет подниматься всеми правдами и неправдами и закончит бой в стойке, 100%», — сказал Орловский в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

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