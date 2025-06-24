«Без этих поясов — кто ты?» Умар Кейн обратился на русском к Малыхину перед реваншем

Чемпион One Championship в тяжёлом весе сенегалец Умар Кейн обратился к двойному чемпиону One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянину Анатолию Малыхину в преддверии реванша, который состоится 16 ноября в Токио (Япония).

«Итак, Анатолий, ты сказал, что это лёгкий бой… ты говорил то же самое в прошлый раз, и посмотри, чья рука была поднята. Хватит болтать! Если ты действительно тот, за кого себя выдаёшь, давай устроим бой за ВСЕ пояса! Это самый крупный бой в тяжёлом весе за поколение в Японии.

Давай сделаем это за все три титула! Если тебе страшно, я понимаю… ведь без этих титулов — кто ты вообще?» — написал Кейн на своей странице в социальных сетях.

Фото: Скриншот страницы Умара Кейна