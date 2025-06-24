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Джейк Пол: Альварес уже не на пике. Я бы победил Канело

Джейк Пол: Альварес уже не на пике. Я бы победил Канело
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28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол не сомневается, что в данный момент он может победить действующего чемпиона мира по боксу во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, который больше известен под прозвищем Канело.

«Я нанёс больше ударов Тайсону за восемь раундов по две минуты, чем он за 12. Без сомнений — я бы победил Канело. Я давно об этом говорю. Сауль сейчас уже не на пике.

Его бой с Кроуфордом? Оба — хорошие бойцы, но это больше про хайп. Их последние поединки были ужасно скучными. Скорее всего, они просто будут танцевать весь бой», — приводит слова Пола портал SecondsOut.

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