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«Кто вообще это решил?» Теренс Кроуфорд недоволен третьим местом в рейтинге Р4Р

«Кто вообще это решил?» Теренс Кроуфорд недоволен третьим местом в рейтинге Р4Р
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37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд выразил недовольство тем, что занимает третье место в рейтинге лучших боксёров в мире вне зависимости от весовых категорий по версии авторитетного журнала The Ring.

«Я третий? Кто вообще это решил? Мне надо с ними серьёзно поговорить. Пусть Усик остаётся первым — вопросов нет. Но я точно должен быть выше Иноуэ. Я лучше него», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

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