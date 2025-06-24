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«Было неприятно». Экс-чемпион UFC Топурия признался, что его задели слова Роналду

«Было неприятно». Экс-чемпион UFC Топурия признался, что его задели слова Роналду
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия признался, что его расстроили слова нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Также Матадор выразил надежду на личную встречу с легендарным футболистом.

«Мне было неприятно, когда Роналду сказал, что я слишком много болтаю, находясь в раздевалке вместе с Нганну. Но потом Криштиану вроде бы начал больше следить за мной, подписавшись на меня в социальных сетях. Может быть, однажды мы встретимся. Мне кажется, что Криштиану увидел [тогда] во мне другого человека», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.

Следующий бой Матадор проведёт против бразильца Чарльза Оливейры. Их поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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