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«Буквально GOAT». Оскар де ла Хойя назвал величайшего боксёра в истории

«Буквально GOAT». Оскар де ла Хойя назвал величайшего боксёра в истории
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52-летний бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а также победитель Олимпиады-1992 в весе до 60 кг американец мексиканского происхождения Оскар де ла Хойя назвал величайшего боксёра в истории.

«Шугар Рэй Робинсон — величайший в истории! Он покорил все весовые категории, был сильнейшим панчером, имея при этом крутой футворк. Шугар дрался по несколько раз в месяц, сражался с лучшими, принимал самые трудные вызовы. Он буквально GOAT», — приводит слова де ла Хойи портал SecondsOut.

Робинсон выступал в лёгкой, первой полусредней, полусредней, первой средней, средней, второй средней и полутяжёлой весовых категориях.

Его профессиональная карьера длилась 25 лет — с 1940 по 1965 год. За это время Робинсон провёл 200 боёв. В своём рекорде он имеет 173 победы, из которых 108 были одержаны досрочно, 19 поражений, шесть боёв были признаны ничьей, а два поединка — несостоявшимися.

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