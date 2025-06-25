«Буквально GOAT». Оскар де ла Хойя назвал величайшего боксёра в истории

52-летний бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а также победитель Олимпиады-1992 в весе до 60 кг американец мексиканского происхождения Оскар де ла Хойя назвал величайшего боксёра в истории.

«Шугар Рэй Робинсон — величайший в истории! Он покорил все весовые категории, был сильнейшим панчером, имея при этом крутой футворк. Шугар дрался по несколько раз в месяц, сражался с лучшими, принимал самые трудные вызовы. Он буквально GOAT », — приводит слова де ла Хойи портал SecondsOut.

Робинсон выступал в лёгкой, первой полусредней, полусредней, первой средней, средней, второй средней и полутяжёлой весовых категориях.

Его профессиональная карьера длилась 25 лет — с 1940 по 1965 год. За это время Робинсон провёл 200 боёв. В своём рекорде он имеет 173 победы, из которых 108 были одержаны досрочно, 19 поражений, шесть боёв были признаны ничьей, а два поединка — несостоявшимися.