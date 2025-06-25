Ислам Махачев опубликовал совместное фото с легендой дзюдо Тедди Ринером

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33-летний действующий лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев опубликовал в социальных сетях совместное фото с пятикратным олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом мира по дзюдо легендарным Тедди Ринером.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Предполагается, что следующим соперником Ислама станет чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена. Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

36-летний Ринер в мае 2025 года заявил, что намерен выступить на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе (США).

Предположительно, Махачев и Ринер встретились на чемпионате мира — 2025 в Будапеште (Венгрия), где сборная России установила историческое достижение.