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Илия Топурия настаивает, что не даст Царукяну шанс подраться с ним в следующем бою

Илия Топурия настаивает, что не даст Царукяну шанс подраться с ним в следующем бою
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия заявил, что не рассматривает в качестве следующего соперника российско-армянского бойца, который в данный момент занимает первое место в рейтинге UFC в лёгком весе, Армана Царукяна.

«Я бы не дал Царукяну шанса следующим подраться за титул со мной. Ему нужно одержать ещё одну победу. У него была возможность оспорить титул, но он отказался, поэтому ему нужно заработать свой шанс в бою против кого-то вроде Джастина Гэтжи или Пэдди Пимблетта. Им нужно подраться друг с другом», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

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