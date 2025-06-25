Илия Топурия настаивает, что не даст Царукяну шанс подраться с ним в следующем бою

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия заявил, что не рассматривает в качестве следующего соперника российско-армянского бойца, который в данный момент занимает первое место в рейтинге UFC в лёгком весе, Армана Царукяна.

«Я бы не дал Царукяну шанса следующим подраться за титул со мной. Ему нужно одержать ещё одну победу. У него была возможность оспорить титул, но он отказался, поэтому ему нужно заработать свой шанс в бою против кого-то вроде Джастина Гэтжи или Пэдди Пимблетта. Им нужно подраться друг с другом», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).