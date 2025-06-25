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«Лучше молись, чтобы с Оливейрой ничего не случилось». Царукян ответил Топурии

«Лучше молись, чтобы с Оливейрой ничего не случилось». Царукян ответил Топурии
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян ответил на заявление бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии. Матадор ранее сообщил, что не рассматривает Ахалкалакца в качестве следующего соперника.

«Лучше молись, чтобы с Чарльзом ничего не случилось, поскольку я для тебя худший из всех возможных соперников в лёгком весе. Недаром ты дерёшься за пояс с парнем, которого я уже победил, а не со мной», — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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