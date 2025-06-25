Бой Диего Лопеса и Жана Силвы состоится 14 сентября в США

Бойцовский промоушен UFC объявил о поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между бразильцами Диего Лопесом и Жаном Силвой, который состоится 14 сентября на турнире UFC Fight Night 259 в Сан-Антонио (США).

Диего Лопесу 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. В апреле сразился за чемпионский титул, уступив единогласным судейским решением австралийцу Алексу Волкановски. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.

Жану Силве 28 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.

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