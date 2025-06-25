Уиттакер: верю, что Топурия поднимется в полусредний вес UFC

Экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер считает, что бывший обладатель титула в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия может подняться в полусредний дивизион (до 77 кг).
«Топурия наговорил много сумасшедшего, но ответил за каждое своё слово. Я действительно верю, что Илия поднимется в полусредний вес. Он слишком маленький? Плевать, я хочу увидеть это в качестве научного эксперимента», – сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.
Напомним, 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) Топурия сразится за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
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