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Инсайдер назвал внушительную сумму, которую UFC предлагал Джонсу за бой с Аспиналлом

Инсайдер назвал внушительную сумму, которую UFC предлагал Джонсу за бой с Аспиналлом
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Авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, какую сумму предлагали американцу Джону Джонсу за поединок с британцем Томом Аспиналлом. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Джонс принял решение завершить карьеру.

«Ещё несколько месяцев назад я говорил, что UFC хотели провести этот бой. Они сделали всё, что было в их силах, чтобы организовать этот поединок. Джон Джонс запросил $ 30 млн. Они не хотели давать ему $ 30 млн. Велись переговоры. Я слышал из одного источника, что даже Турки Аль аш-Шейх был вовлечён в процесс. В конце концов они договорились о $ 30 млн. Джон сказал, что в деле. Однако пару дней после этого он заявил, что выходит из игры», — сказал Хельвани на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.

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