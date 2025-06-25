Оливейра ответил, что значит для него тот факт, что Топурия ни разу не проигрывал

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра поделился мнением о предстоящем поединке с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией. Их бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) пройдёт 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я отношусь к нему так же, как и к любому другому бойцу. Меня не беспокоит, что он ни разу не проигрывал. У меня тоже не было поражений в своё время. Да, он никогда не проигрывал, но всё рано или поздно заканчивается», — приводит слова Оливейры Mundo Deportivo.

В настоящий момент в активе Топурии 16 побед без единого поражения. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

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