Оливейра отреагировал на намерение Топурии нокаутировать его в первом раунде на UFC 317

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра (Бразилия) прокомментировал недавние слова своего соперника по предстоящему поединку Илии Топурии (Испания). Ранее тот заявлял, что планирует победить Оливейру нокаутом в первом раунде. Напомним, спортсмены сразятся 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Илия говорил, что победит нокаутом в первом раунде? Да, конечно, я буду стоять неподвижно, чтобы он мог это сделать. Моё мнение таково – мы два очень опасных бойца, два парня, которые смотрят вперёд. Так что это будет отличный поединок, который я проведу со всем уважением к сопернику. Моя цель заключается в том, чтобы в итоге подняли именно мою руку», — приводит слова Оливейры Mundo Deportivo.

Подготовка Илии Топурии к бою с Оливейрой: