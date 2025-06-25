Экс-чемпион UFC Джон Джонс опубликовал загадочный пост после завершения карьеры

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором поделился с подписчиками новым сообщением.

«Все мы знаем о змеях одну вещь: если позволить им находиться поблизости достаточно долго, то это лишь вопрос времени, когда они укусят. Хорошо быть искренним с людьми, которые знают тебя долгое время, но иногда это нормально – перерасти их», — написал Джонс.

Напомним, о решении Джонса завершить карьеру недавно сообщил президент UFC Дана Уайт. В общей сложности в смешанных единоборствах Джон одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Джон Джонс купается в бассейне с дагестанскими бойцами: