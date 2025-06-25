Мераб Двалишвили одним смайлом выразил своё отношение к Джону Джонсу

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили прояснил отношение к бывшему чемпиону промоушена в тяжёлом весе Джону Джонсу, который недавно завершил карьеру. В комментариях к одному из недавних постов Джонса в социальных сетях Двалишвили опубликовал смайл в виде козла (в английском языке слово goat переводится как «козёл», что также является акронимом для greatest of all time — «величайший [боец] всех времён»).

В общей сложности в смешанных единоборствах Джонс одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В настоящий момент Джонсу 37 лет.

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