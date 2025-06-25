«Конец эры». Легендарный Андерсон Силва отреагировал на уход Джона Джонса из ММА

50-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Андерсон Силва отдал дань уважения легендарному бойцу смешанных единоборств американцу Джону Джонсу.

«Брат мой, спасибо тебе за каждый магический момент. Твоя доминация внутри октагона неповторима. И твой уход знаменует конец ещё одной легенадрной эры», — написал Силва на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.