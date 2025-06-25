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Источник: Ринат Фахретдинов проведёт следующий бой на турнире UFC в Париже

Источник: Ринат Фахретдинов проведёт следующий бой на турнире UFC в Париже
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Российский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Ринат Фахретдинов проведёт следующий поединок с представителем Швеции Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night, который состоится 6 сентября в Париже (Франция). Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный журналист портала Eurosport Марсель Дорфф.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Гладиатор разделил октагон с бразильцем Карлосом Леалом Мирандо. Бой продлился все три раунда и завершился победой Рината единогласным решением судей.

Андреас, в свою очередь, в последнем бою, который прошёл 8 июня на турнире UFC 316, встретился с американцем Хаосом Уильямсом. Поединок завершился победой Густафссона единогласным решением судей.

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