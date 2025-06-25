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ОМОН ворвался на турнир по кулачным боям, который проходил в бывшем СИЗО «Кресты»

ОМОН ворвался на турнир по кулачным боям, который проходил в бывшем СИЗО «Кресты»
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24 июня в Санкт-Петербурге отряд ОМОНа сорвал проведение турнира по кулачным боям под эгидой лиги Prime FL, который проводился в бывшем следственном изоляторе «Кресты» в закрытом формате. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По имеющейся информации, после окончания 2-го тура турнира мероприятие было прервано ввиду приезда сотрудников правоохранительных органов, в частности, из ФСБ, ФСО, миграционной службы и военкомата.

Фото: https://t.me/fontankaspb

Фото: https://t.me/fontankaspb

Сообщается, что рейд носил антимиграционный характер. По его итогам 11 иностранных граждан были задержаны, а ещё один человек получил повестку в армию. Организаторы турнира считают, что проверку начали из-за жалобы другой лиги кулачных боёв.

Отметим, что проведение турнира было согласовано с текущим собственником «Крестов», коим является строительная компания «КВС», но, как сообщает источник, не с полицией и пожарными.

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