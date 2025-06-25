«Ждём даты». Сириль Ган сообщил, с кем он намерен провести следующий бой

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган выразил уверенность, что его следующим соперником станет 32-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 120 кг англичанин Том Аспиналл.

«Мой менеджер поговорил с Хантером Кэмпбеллом. Пока ничего не решено, мы просто ждём дальнейших обсуждений и, возможно, места и даты. Мы реально уверены, что бой с Аспиналлом состоится», — приводит слова Гана аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующий поединок Аспиналл, скорее всего, проведёт в ноябре на турнире UFC в Нью-Йорке.