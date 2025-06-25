Арман Царукян показал впечатляющую физическую форму за четыре дня до UFC 317

Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг Арман Царукян продемонстрировал впечатляющую физическую форму в преддверии турнира UFC 317, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе и на котором он будет страховать бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок станет главным событие вечера.

Фото: Из личного архива Царукяна

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.