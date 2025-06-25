Канело ответил, кто лучше в качестве боксёра — Мейвезер или Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО), который больше известен под прозвищем Канело, комплиментарно высказался в адрес своего предстоящего оппонента и бывшего абсолютного чемпиона мира в полусреднем и первом полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО). Их поединок состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Думаю, что Кроуфорд даже немного лучше Мейвезера. Но не забывайте, что и я сейчас — совсем другой боец. Намного опытнее, чем был в 2013 году, когда дрался с Флойдом. Этот бой нельзя сравнивать ни с каким другим. Это один из самых важных поединков в истории бокса», — сказал Альварес в интервью на YouTube-канале FightHype.