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Джейк Пол может войти в топ-15 рейтинга WBC и WBA, если победит Чавеса-младшего

Джейк Пол может войти в топ-15 рейтинга WBC и WBA, если победит Чавеса-младшего
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28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол заявил, что может войти в рейтинги организаций WBC и WBA, если в предстоящем поединке победит 39-летнего бывшего чемпион мира по версии WBC в среднем весе мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Хулио Сезар Чавес

«Моя цель — стать чемпионом мира, а WBA и WBC планируют включить меня в свои рейтинги в зависимости от результата данного боя. Как только я попаду в топ-15 лучших, получу возможность драться за титул.

Чавес-младший — грозный противник, бывший чемпион мира. Для меня он является отличным тестом. Проведу с ним 10 раундов, чтобы подготовиться к бою за звание чемпиона мира», — приводит слова Пола издание The Sun.

Отметим, согласно правилам WBC, претендент должен входить в топ-15, чтобы претендовать на титул чемпиона мира. А WBA оценивает боксёров для включения в рейтинг на основе таких факторов, как их послужной список, активность и уровень соперников.

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