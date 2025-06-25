Джейк Пол может войти в топ-15 рейтинга WBC и WBA, если победит Чавеса-младшего

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол заявил, что может войти в рейтинги организаций WBC и WBA, если в предстоящем поединке победит 39-летнего бывшего чемпион мира по версии WBC в среднем весе мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.

«Моя цель — стать чемпионом мира, а WBA и WBC планируют включить меня в свои рейтинги в зависимости от результата данного боя. Как только я попаду в топ-15 лучших, получу возможность драться за титул.

Чавес-младший — грозный противник, бывший чемпион мира. Для меня он является отличным тестом. Проведу с ним 10 раундов, чтобы подготовиться к бою за звание чемпиона мира», — приводит слова Пола издание The Sun.

Отметим, согласно правилам WBC, претендент должен входить в топ-15, чтобы претендовать на титул чемпиона мира. А WBA оценивает боксёров для включения в рейтинг на основе таких факторов, как их послужной список, активность и уровень соперников.