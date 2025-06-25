Илия Топурия дал совет Делла Маддалене, как тому победить Ислама Махачева

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия дал совет действующему обладателю титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцу Джеку Делла Маддалене, как тому победить лидера рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева.

«Если Джек будет пробивать Исламу корпус джебами, то ему удастся остановить попытки Махачева провести ему тейкдаун», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Предполагается, что бой между Делла Маддаленой и Махачевым состоится в октябре или ноябре.