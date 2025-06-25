«Это дикость». Джон Джонс обратился к хейтерам, которые раскритиковали его уход из ММА

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, легендарный американец Джон Джонс обратился к тем, кто раскритиковал его уход из ММА.

«Мне кажется, все остальные бойцы уходят на пенсию, но только не тогда, когда находятся на пике карьеры. Удивительно, как это работает. Забудьте о личных целях и деловых начинаниях. Некоторые люди действительно считают, что вы должны продолжать драться, пока они не решат, что с вас хватит. Это дикость. Подумать только, что взрослый мужчина не может сам решать свою судьбу», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.