«Я лев и не отступлю». Чарльз Оливейра серьёзно настроен на победу в бою с Топурией

35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра выразил уверенность, что будет биться до конца в поединке с 28-летним испано-грузином Илией Топурией. Их бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Буду идти вперёд в бою с Топурией. Я представляю проблему в этом дивизионе для каждого. Я лев и не отступлю», — приводит слова Оливейры аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём рекорде Чарльз имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.