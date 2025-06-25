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«Я лев и не отступлю». Чарльз Оливейра серьёзно настроен на победу в бою с Топурией

«Я лев и не отступлю». Чарльз Оливейра серьёзно настроен на победу в бою с Топурией
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35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра выразил уверенность, что будет биться до конца в поединке с 28-летним испано-грузином Илией Топурией. Их бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Буду идти вперёд в бою с Топурией. Я представляю проблему в этом дивизионе для каждого. Я лев и не отступлю», — приводит слова Оливейры аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём рекорде Чарльз имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

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