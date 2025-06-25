«Было приятно». Царукян выразил признательность Хабибу за поддержку после снятия с UFC 311

Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян выразил признательность члену Зала славы UFC, а также экс-чемпиону UFC в лёгком весе соотечественнику Хабибу Нурмагомедову за то, что тот поддержал его, после того как ему пришлось сняться с реванша против Ислама Махачева.

«Я был рад, что Хабиб поддержал меня, поскольку он был в такой же ситуации и знает, каково это — сняться за один-два дня до боя. Было очень приятно услышать от него», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой между Арманом и Исламом должен был пройти на турнире UFC 311. Однако Царукян за несколько дней до поединка был вынужден сняться ввиду проблем со спиной, которые были вызваны весогонкой.