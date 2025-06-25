Экс-чемпион UFC Илия Топурия назвал футболиста, который был бы успешен в ММА

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия считает, что 39-летний четырёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», а ныне капитан мексиканского «Монтеррея» соотечественник Серхио Рамос мог бы проявить себя успешно в смешанных единоборствах.

— Какой атлет из другого вида спорта мог бы проявить себя успешно в ММА?

— Серхио Рамос. Из-за своего характера, — сказал Топурия в интервью порталу ESPN.

Отметим, что Серхио и Илия являются друзьями и часто тренируются друг с другом в Испании. Именно Рамос сопровождал Матадора на его церемонии взвешивания перед боем с американцем Максом Холлоуэем, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308.