Арман Царукян: мне плевать, что говорят люди. Хейтеры, ненавидьте меня ещё больше

Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян оставил послание людям, которые критикуют его.

«Мне плевать, что говорят люди. Хейтеры, ненавидьте меня ещё больше — вы приносите много просмотров», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.