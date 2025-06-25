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Арман Царукян: мне плевать, что говорят люди. Хейтеры, ненавидьте меня ещё больше

Арман Царукян: мне плевать, что говорят люди. Хейтеры, ненавидьте меня ещё больше
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Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян оставил послание людям, которые критикуют его.

«Мне плевать, что говорят люди. Хейтеры, ненавидьте меня ещё больше — вы приносите много просмотров», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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